محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الحروق والتجميل بمستشفى دسوق العام | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قسم الحروق والتجميل بمستشفى دسوق العام، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية، وتقديم رعاية متكاملة لمرضى الحروق والحالات التي تتطلب تدخلات تجميلية متخصصة.

وقال المحافظ إن القسم الجديد يضم 3 أسرة عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب 17 سريرًا داخليًا للحجز والعلاج، مزودًا بأجهزة طبية حديثة ووحدات رعاية متكاملة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للحالات المختلفة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن افتتاح القسم يمثل إضافة نوعية لمنظومة العلاج بمستشفى دسوق العام، ويسهم في تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، وتقليل الضغط على المستشفيات الأخرى، فضلًا عن سرعة تقديم الخدمة الطبية المتميزة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ أقسام المستشفى المختلفة، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، مع حسن معاملة المترددين على المستشفى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء شريف، مدير مستشفى دسوق العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ دسوق

