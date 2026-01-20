13 سريرًا.. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير العناية المركزة بدسوق العام

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عناية مركزة جديدة بمستشفى دسوق العام، بطاقة استيعابية 13 سريرًا، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الرعاية الصحية، وتقليل قوائم الانتظار.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح العناية المركزة الجديدة يسهم في تخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، خاصةً للحالات الحرجة والطوارئ، لافتًا إلى أن إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى ارتفع إلى 45 سريرًا بعد تشغيل العناية الجديدة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا بكفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة، مشيرًا إلى أن تضافر جهود المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية يعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء شريف، مدير مستشفى دسوق العام، وعدد من القيادات التنفيذية.