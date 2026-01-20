محافظ كفر الشيخ يفتتح عددا من الأقسام الطبية بمستشفى حميات دسوق| صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أقسام الأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب خدمة التيلي ميدسن (الطب عن بُعد) بمستشفى حميات دسوق.

يأتي ذلك في إطار جهود دعم وتطوير المنظومة الصحية، والتوسع في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات الطبية للمواطنين في كافة المستشفيات على مستوى المحافظة.

تضم أقسام الأسنان والعلاج الطبيعي تجهيزات طبية حديثة تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى، فضلًا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمة العلاجية داخل نطاق المركز.

كما تسهم خدمة التيلي ميدسن (الطب عن بُعد) في ربط مستشفى حميات دسوق بالمستشفيات المرجعية والاستشارية، بما يتيح سرعة التشخيص وتبادل الخبرات الطبية، ودعم اتخاذ القرار الطبي للحالات المختلفة، خاصةً الحالات الحرجة.

وأكد محافظ كفرالشيخ على أهمية تقديم رعاية طبية متكاملة، وتطوير الأقسام بما يضمن توفير أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، مشددًا على متابعة تجهيزات الأقسام والأدوات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى.

وشدد المحافظ على ضرورة تدريب الكوادر الطبية على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في الأقسام المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية، وتقليل مدة انتظار المرضى، وتحسين تجربة المريض داخل المستشفى.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة لأهالينا بكفرالشيخ، مشددًا على حسن معاملة المرضى والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور باهر معداوي، مدير مستشفى حميات دسوق، والدكتور علاء شريف، مدير مستشفى دسوق العام، وعدد من القيادات التنفيذية.