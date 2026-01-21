لمدة 12 ساعة .. قطع المياه بهذه المناطق في كفر الشيخ | الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن القيام بأعمال تطهير وتعقيم دورية للخزانات الأرضية بمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم (1).

وبناء عليه، سيتم انقطاع المياه في المناطق التالية: حي شرق كفر الشيخ، مدينة كفر الشيخ، منطقة القنطرة، مجلس قروي إسحاقة، مجلس قروي المرابعين، منطقة سخا، منطقة الحمراوي.

وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع يبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، لمدة 12 ساعة متواصلة، من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 4 فجراً.

وناشدت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.