محافظات

جامعة كفر الشيخ ضمن تصنيف ويبومتركس العالمي يناير 2026

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، حيث حققت الجامعة تقدمًا جديدًا في تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities) في نسخته الصادرة في يناير 2026.

 وجاءت جامعة كفر الشيخ في الترتيب 1153 عالميًا، ضمن قائمة ضمّت 83 مؤسسة تعليمية مصرية تم إدراجها في التصنيف، من بين نحو 32 ألف مؤسسة تعليمية وبحثية على مستوى العالم.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على تطور الأداء المؤسسي والرقمي لجامعة كفر الشيخ، وانعكاسًا لجهودها المستمرة في تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات النشر العلمي، والتحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية، والانفتاح البحثي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن تقدم جامعة كفر الشيخ في تصنيف ويبومتركس العالمي يُجسد حجم الجهد المبذول من جميع منتسبي الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس تطور الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحسن مؤشرات الحضور الرقمي والتأثير العلمي للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدراج الجامعة في تصنيف ويبومتركس العالمي وتحقيقها ترتيبًا متميزًا على المستوى الدولي يُعد ثمرة حقيقية للعمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه الجامعة، ودليلًا على التزامها بتطبيق معايير الجودة العالمية، وتعزيز النشر العلمي الدولي، وتطوير منصاتها الرقمية بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، إلى جانب تطوير المواقع الإلكترونية للكليات والمراكز البحثية، وتعزيز إتاحة الإنتاج العلمي، بما يسهم في تحسين مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أن هذا التقدم يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع التعليم العالي، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للارتقاء بمكانتها الدولية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

ويُذكر أن تصنيف ويبومتركس العالمي يصدر عن مختبر Cybermetrics Lab التابع للمجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا (CSIC)، ويعتمد في تقييمه للجامعات على عدة مؤشرات، من بينها الحضور الرقمي، والتأثير البحثي، والانفتاح العلمي، وجودة المحتوى الأكاديمي المنشور إلكترونيًا، ويصدر التصنيف مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
يوسف الشريف
طعمية البطاطس
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
