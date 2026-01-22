قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بـ 14 مركزًا ومدينة| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددها 14 معرضًا، بمدن «كفرالشيخ، قلين، الرياض، سيدي سالم، دسوق، فوه، مطوبس، بيلا، الحامول، بلطيم، مسير، سيدي غازي، برج البرلس، مصيف بلطيم»، فضلاً عن افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بعدد من قري المحافظة.

جاء ذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطّلع محافظ كفرالشيخ، عبر شاشات مركز السيطرة، على موقف توافر السلع وأسعارها بجميع معارض «أهلاً رمضان» على مستوى المحافظة، من خلال عرض تفصيلي قدمه رؤساء المراكز والمدن، موضحًا أن نسب التخفيضات تتراوح من 10% إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشركة الدلتا للسكر، إلى جانب شركات القطاع الخاص.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية داخل المعارض، والتي تشمل ياميش رمضان، والتمور، والمخللات بأنواعها، وقمر الدين، والمشروبات والعصائر، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والأسماك، واللحوم الطازجة، والدواجن المجمدة، والبيض، والمخبوزات، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمنظفات، والعطارة، وغيرها من السلع المتنوعة، بما يلبّي احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن معارض «أهلاً رمضان» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بجانب التوسع في إقامة منافذ بيع السلع، فضلًا عن تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

شدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة معارض «أهلاً رمضان» وأسواق اليوم الواحد ميدانيًا، للتصدي لأي ممارسات احتكارية، وضبط الأسعار، وضمان جودة السلع، والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويخفف الأعباء عن أهالينا بالمحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ معرض أهلا رمضان

