رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمدينة الطبية| صور

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لطرق وممرات المدينة الطبية، والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المدينة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وفريق الإدارة الهندسية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار متابعة المشروعات الإنشائية والتطويرية بجامعة كفر الشيخ.

وشملت الجولة متابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف بالإنترلوك، والاطمئنان على جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق السيولة المرورية وسهولة حركة سيارات الإسعاف والمواطنين داخل المدينة الطبية.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال تركيب رامب برصيف سور الجامعة، والمخصص لخدمة ذوي الهمم وكبار السن والمرضى، في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وميسرة تراعي متطلبات جميع الفئات.

وخلال الجولة، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المدينة الطبية باعتبارها أحد الصروح الصحية المهمة التي تقدم خدمات علاجية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير الطرق والمداخل تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الحيوية بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي حرص الجامعة على تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يحقق سهولة الحركة والانسيابية داخل المدينة الطبية، إلى جانب الاهتمام بذوي الهمم والمرضى وتوفير سبل الإتاحة اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، ومراعاة أدق التفاصيل الفنية، مع المتابعة المستمرة من فريق الإدارة الهندسية لضمان تحقيق أفضل مستوى من التنفيذ.