تطبيق القانون ببيلا.. إزالة 7 حالات تعدٍ في كفر الشيخ | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز بيلا، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ كفر التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 5 قراريط بمركز بيلا، تحت إشراف آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض.