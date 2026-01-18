وسط أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداس عيد الغطاس| صور

شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، إقامة صلوات قداس عيد الغطاس المجيد، وسط حضور لافت من الأقباط، وأجواء سادتها البهجة والطقوس الروحية المميزة.

ترأس الآباء الكهنة والأساقفة الصلوات في مختلف الكنائس، وتضمن القداس «صلاة اللقان» التي ترتبط ببركة المياه كجزء أصيل من طقوس هذا العيد.

واحتفت الأسر القبطية في كفر الشيخ بالعيد عبر ممارسات شعبية عريقة، أبرزها وجبة القلقاس التي تميز هذه المناسبة.

وفي سياق متصل، شددت مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، الإجراءات التأمينية بمحيط الكنائس، تزامناً مع إقامة قداس عيد الغطاس المجيد.