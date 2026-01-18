قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد 19 حيزًا عمرانيًا جديدًا

محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد تحديث 19 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق مراكز «سيدي سالم، كفر الشيخ، قلين»، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو التوسع العمراني المخطط وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير مساحات عمرانية منظمة، تواكب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين، في إطار رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن تحديث الأحوزة العمرانية بمركز سيدي سالم شمل عزب علي محمد، محمد سعد الكبير، كساب، البدلية، العقلية، دكتور رجب، النمر الشرقية، برادة، ربيع، إبراهيم حمادة، فتحي مشعل، نبوية، الغابيسة، العتلة، المفتي الغربية، سيد أحمد، كما شمل عزبتي عبدالرحمن السنجابي، السرايا بمركز كفرالشيخ، بالإضافة إلى عزبة عزيز الغربية بمركز قلين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن اعتماد تحديث هذه الأحوزة العمرانية الجديدة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتنظيم العمران، بما يضمن استيعاب النمو السكاني المستقبلي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من البناء العشوائي، مشددًا على استمرار تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

اتفاق تاريخي بين دمشق وقسد.. وقف شامل لإطلاق النار ودمج القوات بالجيش السوري

مفاجأة في رمضان.. 27 معرضًا بالجيزة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وزير الصحة السوداني: الحرب تسببت بأضرار كبيرة للقطاع الصحي وظهور أوبئة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

