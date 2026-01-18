محافظ كفر الشيخ: إنهاء معوقات تشغيل مشروع الصرف الجديد بكفر العرب

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء معوقات تشغيل مشروع الصرف الصحي الجديد بقرية كفر العرب بمركز دسوق، والذي يخدم نحو 7500 نسمة من أهالي القرية.

قال إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة الصرف وخط الطرد وشبكات الانحدار والتوصيلات المنزلية والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 100%، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأضاف، تقام محطة الصرف الصحي على مساحة 490 م²، ويبلغ طول شبكات الانحدار نحو 7000 متر، فيما يصل طول خط الطرد إلى 3.4 كم.

شدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتسليم الأعمال، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم لتذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الخدمية بالمحافظة.