محافظ كفر الشيخ: إزالة 11 حالة تعدٍ بقلين ضمن الموجة الـ 28 | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على مساحة 9 قراريط بمركز قلين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من “الموجة 28”، مشددًا على التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها حتى سطح الأرض.

جرى تنفيذ الإزالات تحت إشراف أحمد عبد الواحد رئيس مركز ومدينة قلين وبالتنسيق مع مديرية الأمن، مع الاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات في المهد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية على مدار 24 ساعة لمنع عودة التعديات، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة وتفعيل العقوبات المغلظة.