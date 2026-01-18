حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة بمركز ومدينة كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة على المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى تنفيذ حملات مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، ورفع الأتربة، وتهذيب وتقليم الأشجار بشوارع المدينة، وذلك تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي شرق.

كما تمت متابعة سير العمل بمنظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع جميع المخلفات والقمامة على مدار اليوم، مع استمرار أعمال النظافة الدورية لمنع تراكم القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما شملت الأعمال تنظيف الأحواض من الحشائش، وتقليم وتهذيب الأشجار ورعايتها، وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية المنتشرة بالمحافظه، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة ورفع الأتربة، ورفع كفاءة المداخل، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبإشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى، سير العمل بمنظومة النظافة بقرى المركز.

وشهدت الوحدات القروية بمركز كفر الشيخ استمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق القرى والتوابع، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة بجوار المدارس، وإزالة الإشغالات.

كما تم العمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المناسيب، وتنظيف صفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، واستكمال أعمال الصيانة اللازمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة القطاعات الخدمية، والمرور الدوري على المرافق الحيوية، ومحطات المياه والصرف الصحي، وحل مشكلات الصرف، وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، تنفيذًا لخطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات بمركز ومدينة كفر الشيخ.