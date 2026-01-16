قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد فيديو أثار الجدل.. تفاصيل جديدة في واقعة خطف طفل كفر الشيخ

تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة في واقعة خطف طفل كفر الشيخ
إسراء عبدالمطلب

أثارت واقعة خطف طفل كفر الشيخ ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو وثق لحظة اقتياد الطفل قسرًا من الشارع، ما دفع السلطات للتدخل الفوري واستعادة الطفل.

الحادثة كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل حول علاقات الأسرة وخلافات الأب مع والدته، بالإضافة إلى أن الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، بحسب تصريحات أفراد الأسرة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الطفل المختطف أن جد وجدة الطفل هما من حررا محضر الاختطاف بقسم الشرطة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، بينما كانت والدة الطفل متواجدة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. وحتى الآن، لم يتضح مدى علمها بما جرى خلال الواقعة.

ونجحت قوة أمنية من مركز شرطة كفر الشيخ في استعادة الطفل المختطف من يد والده وضبط الأب وصديقه، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة، بعد أن أثار الفيديو اهتمام المواطنين وتفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات وزارة الداخلية

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن انتشار الفيديو الذي يظهر قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من الشارع أدى إلى تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو والد الطفل المختطف. وأقر المتهم أنه عند رؤية نجله مع الطفل الآخر، قام باصطحابه عنوة بسبب خلافات قائمة بينه وبين والدته. كما أيد قائد السيارة الواقعة، ليتم تحرير الطفل والتحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الفاعلين.

تصريحات الأسرة

وكشف جد الطفل وعم والدته في تصريحات خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى، مشيرًا إلى أن الأب قام بمحاولة مشابهة قبل عدة أشهر، وعاد الأطفال إلى والدتهم بعد تهديده بتحرير محضر في قسم الشرطة. وأوضح الجد أن رجال الشرطة تصرفوا بسرعة فور وقوع الحادث، وتم استعادة الطفل خلال ساعات قليلة ليعود إلى أحضان جدته، مؤكدين أن الأسرة ستظل حريصة على حماية الأطفال من أي ممارسات قد تعرضهم للخطر.

من جانبها، قالت هبة، زوجة عم الطفل محمد المختطف في كفر الشيخ، إن الأسرة لم تكن تتوقع على الإطلاق أن تتطور الأمور إلى ما حدث، موضحة أنهم عندما شاهدوا الطفل لم يخطر ببالهم أن يصل الوضع إلى هذا الحد. 

وأضافت لـ “صدى البلد”، أن والد الطفل كان يرغب فقط في رؤية ابنه، خاصة أن الطفل محمد كان يقيم لدى والدته منذ عام كامل، وكان يزورهم من وقت لآخر ثم يعود مرة أخرى، كما أن الأطفال كانوا متعلقين بالأسرة بشكل واضح.

وأشارت هبة إلى أن الأزمة بدأت عندما مرض والد الطفل ودخل المستشفى في حالة حرجة، حيث تواصل مع طليقته طالبًا رؤية أبنائه، لكنها رفضت ذلك، وأبلغته بنيتها السفر إلى السعودية برفقة الطفل محمد وشقيقته عائشة. وشددت على أن الأب لم يكن يسعى إلى خطف ابنه، فهو أب ومن حقه رؤية أطفاله، وكل ما كان يريده هو الاطمئنان عليهم ورؤيتهم.

وأضافت أن الطريقة التي لجأ إليها الأب كانت خاطئة، لكنها جاءت بدافع الشوق والحرمان، لافتة إلى أنه لم يرَ أبناءه منذ ثلاثة أشهر، وكل ما يطلبه هو أن يتمكن من رؤيتهم مرة واحدة أسبوعيًا، مؤكدًا تمسكه بحقه الطبيعي كأب في التواصل مع أطفاله.

كفر الشيخ طفل كفر الشيخ خطف طفل كفر الشيخ

