محافظات

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد الفائزين في انتخابات دورة «2026 - 2031»، مقدمًا لهم خالص التهنئة لنيلهم ثقة المواطنين وبدء مهامهم البرلمانية، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دفع المشروعات التنموية والخدمية إلى الأمام، والاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.

كما تبادل محافظ كفرالشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهاني بمناسبة ذكرى «الإسراء والمعراج»، معربًا عن تطلعه لأن تكون هذه المناسبة المباركة دافعًا لمزيد من الإخلاص والعمل الوطني الجاد في خدمة أهالي كفرالشيخ، وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأعرب المحافظ عن تمنياته لأعضاء المجلسين بالتوفيق والنجاح في أداء رسالتهم التشريعية والرقابية، مشددًا على حرص المحافظة على فتح قنوات تواصل دائمة معهم لتوحيد الرؤى ومواجهة التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الحيوية، خاصة المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ

