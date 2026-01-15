قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع الامتحان التجريبي بمنظومة الاختبارات الإلكترونية

محمود زيدان

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، إجراء الامتحان التجريبي للأسبقية الثانية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بمبني المدرجات المركزية والاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية التمريض، وذلك لتعزيز جاهزية الطلاب والبنية التحتية التكنولوجية قبل بدء الامتحانات الرسمية. 

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار استعدادات جامعة كفر الشيخ للتطبيق الكامل لنظم التقييم الإلكتروني.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتور مروة غلاب، مدير مركز القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وتابع رئيس الجامعة ومرافقوه انتظام سير الامتحان داخل معامل الاختبارات الإلكترونية، واطمأنوا على كفاءة الأجهزة والشبكات، وسهولة تعامل الطلاب مع النظام الإلكتروني.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أن جامعة كفر الشيخ تولي ملف التحول الرقمي في التعليم أهمية قصوى، مشيرًا إلى أن إجراء الامتحانات التجريبية للأسبقية الثانية يُعد خطوة محورية لضمان نجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية، ويهدف إلى قياس جاهزية الطلاب والكوادر الفنية، ورصد أي ملاحظات فنية أو تنظيمية ومعالجتها فورًا، بما يضمن تطبيقًا فعّالًا وعادلًا خلال الامتحانات الرسمية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية تسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التقييم، وتساعد على قياس نواتج التعلم بشكل موضوعي، مؤكدًا استمرار الدعم الفني والمتابعة الميدانية بكافة الكليات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن الكلية حريصة على تنفيذ الامتحانات التجريبية وفق أعلى المعايير، مؤكدًة أن الامتحان التجريبي للأسبقية الثانية يهدف إلى تعزيز ثقة طلاب كلية التمريض في منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتدريبهم عمليًا على آليات التعامل مع النظام، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم خلال الامتحانات الفعلية، وأشار إلى أن الكلية وفرت بيئة امتحانية آمنة ومستقرة، إلى جانب فرق دعم فني وإداري للتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

بدورها، أكدت الدكتور مروة غلاب، مدير مركز القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بالجامعة، أن الجامعة تطبق منظومة متكاملة للاختبارات الإلكترونية، موضحة أن الاختبارات الإلكترونية بجامعة كفر الشيخ تُدار وفق ضوابط تقنية دقيقة تضمن سرية البيانات، وسلامة بنك الأسئلة، ودقة التصحيح الإلكتروني، مع وجود خطط بديلة للتعامل مع أي طارئ فني.

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بحسن تنظيم الامتحان التجريبي للأسبقية الثانية بكلية التمريض، مثمنًا جهود إدارة الكلية وفريق الاختبارات الإلكترونية، ومؤكدًا حرص الجامعة على استكمال منظومة التحول الرقمي بكفاءة وجودة عالية.

