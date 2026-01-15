محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية| صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.

جاءت هذه الجولة للوقوف على انتظام سير العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المراقبين خلال أداء الامتحانات.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث الإضاءة والتهوية وتنظيم المقاعد بما يضمن الهدوء والتركيز.

كما حرص محافظ كفر الشيخ، على مرافقة المسؤولين عن المنطقة الأزهرية للتأكد من مطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة وعدم وجود أي شكاوى تتعلق بصعوبة الاختبارات أو غموضها.