ما هي أهداف مبادرة كفر الشيخ بتنور؟.. المحافظ يوضح

يولي اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اهتماماً كبيراً بأعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بعددٍ من مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن مبادرة «كفرالشيخ بتنور» التي تهدف إلى تطوير منظومة الإنارة العامة بالمحافظة، وفي إطار خطة تطوير تشمل كافة القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أهداف المبادرة

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تهدف إلى صيانة الكشافات المتعطلة، وتغيير التالفة، وتركيب كشافات جديدة موفرة للطاقة في المناطق التي تحتاج لذلك، بالإضافة إلى تركيب كشافات أمام المساجد والمقابر، وتشمل أيضًا تغيير الأعمدة والأسلاك والعوازل المتهالكة، وشد سلك الفرد الخامس، والاستفادة من الأعمدة والكشافات القديمة بعد إعادة تطويرها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار تنفيذ المبادرة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى، منها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» لتطوير منظومة النظافة والتجميل والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها لتوفير المال العام.