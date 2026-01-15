إزالة 10 حالات تعدِ علي الأراضي الزراعية والري في كفر الشيخ.. صور

قادت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وقسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

تأتي الحملة في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية والري بإجمالي مساحة 925 م2 بنطاق الوحدات المحلية لمركز بيلا.

وأكدت رئيس مدينة بيلا، أن القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بيلا، عازمة علي التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات وفقاً للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيح.

وشددت رئيس مدينة بيلا، على مسئولي الوحدات القروية، بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف من الظروف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد أية حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

وشدد على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسؤولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.