مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل الجماهير لمشاهدة مباراة مصر والسنغال.. صور

تستعد مراكز الشباب والأندية بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الجمهور من عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة الربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال اليوم في المغرب علي ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وتفتح الهيئات الشبابية والرياضية أبوابهالمتابعة مباريات المنتخب الوطني، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب والأندية بالمحافظة تستقبل الآلاف من الجمهور والشباب، لمشاهدة أولى مباريات المنتخب الوطني المصري، أمام منتخب بنين، موضحًا أن جموع الشعب المصري تقف وتساند صفا واحدًا خلف منتخبنا الوطني .