طبقا للهوية البصرية.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث مشروع السيرفيس الجديد

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تحديث مشروع منظومة النقل الداخلي «السيرفيس» بمدينة كفر الشيخ، طبقاً لمشروعات الهوية البصرية للمحافظة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تطوير خدمات النقل الجماعي والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنسيق الحضاري وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وضبط الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط في الشارع، إلى جانب ترسيخ مفهوم الهوية البصرية كأحد محاور خطة التنسيق الحضاري، بما يسهم في إضفاء لمسة جمالية على مدن المحافظة، وتوفير وسيلة نقل منظمة تليق بمكانة كفرالشيخ وتطلعات أبنائها نحو مستقبل أكثر تطورًا.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق تجربة نقل حضارية مريحة للمواطنين، تعكس الهوية العريقة لكفرالشيخ، مع ضمان استدامة التطوير في قطاع المواصلات، بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المشروع شمل تزويد عدد من السيارات الجديدة لدعم خطوط السير القائمة، لتعزيز الخدمة على الخطوط التالية:

الخط الأول: طريق صبري القاضي - يميناً شارع جيهان - يميناً مزلقان الإنشاء والتعمير - يساراً بمحاذاة شريط السكة الحديد ومدرسة الإعدادية بنات في اتجاه مكتب بريد الملك فؤاد - يميناً شارع مستشفى الزهراء - يساراً شارع الضرائب - دوران الضرائب - شارع الـ ٤٧ - كوبري ميت علون - ثم مجمع المواقف والعودة.

الخط الثاني: طريق صبري القاضي - المستشفى العسكري وكلية الدراسات الإسلامية - يميناً في اتجاه ساحة القوات المسلحة - والرافد المتجه لكوبري الطريق الدولي - يميناً ثم مجمع المواقف - والعودة.

الخط الثالث: طريق صبري القاضي - يميناً شارع سكة روينة - شارع الشهيد الزواوي - مستشفى الرحمة - شارع ٢٣ يوليو - شارع الدلتا - يميناً مزلقان السلخانة - مستشفى الأورام - يميناً شارع البلدية - موقف شنو والمنشأة مقابل محكمة الأسرة - الجامعة ثم دوران صنعاء والعودة.