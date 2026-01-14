قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
طبقا للهوية البصرية.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث مشروع السيرفيس الجديد

محمود زيدان

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تحديث مشروع منظومة النقل الداخلي «السيرفيس» بمدينة كفر الشيخ، طبقاً لمشروعات الهوية البصرية للمحافظة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تطوير خدمات النقل الجماعي والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنسيق الحضاري وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وضبط الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط في الشارع، إلى جانب ترسيخ مفهوم الهوية البصرية كأحد محاور خطة التنسيق الحضاري، بما يسهم في إضفاء لمسة جمالية على مدن المحافظة، وتوفير وسيلة نقل منظمة تليق بمكانة كفرالشيخ وتطلعات أبنائها نحو مستقبل أكثر تطورًا.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق تجربة نقل حضارية مريحة للمواطنين، تعكس الهوية العريقة لكفرالشيخ، مع ضمان استدامة التطوير في قطاع المواصلات، بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المشروع شمل تزويد عدد من السيارات الجديدة لدعم خطوط السير القائمة، لتعزيز الخدمة على الخطوط التالية:

الخط الأول: طريق صبري القاضي - يميناً شارع جيهان - يميناً مزلقان الإنشاء والتعمير - يساراً بمحاذاة شريط السكة الحديد ومدرسة الإعدادية بنات في اتجاه مكتب بريد الملك فؤاد - يميناً شارع مستشفى الزهراء - يساراً شارع الضرائب - دوران الضرائب - شارع الـ ٤٧ - كوبري ميت علون - ثم مجمع المواقف والعودة.

الخط الثاني: طريق صبري القاضي - المستشفى العسكري وكلية الدراسات الإسلامية - يميناً في اتجاه ساحة القوات المسلحة - والرافد المتجه لكوبري الطريق الدولي - يميناً ثم مجمع المواقف - والعودة.

الخط الثالث: طريق صبري القاضي - يميناً شارع سكة روينة - شارع الشهيد الزواوي - مستشفى الرحمة - شارع ٢٣ يوليو - شارع الدلتا - يميناً مزلقان السلخانة - مستشفى الأورام - يميناً شارع البلدية - موقف شنو والمنشأة مقابل محكمة الأسرة - الجامعة ثم دوران صنعاء والعودة.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

نانسي عجرم

نانسي عجرم تنشر صورة مع زوجها وبناتها الثلاثة: ممتنون للوقت الذي يجمعنا

زاب ثروت

زاب ثروت يكشف كواليس بدايته في الراب وتطور تجربته الفنية

مراد مكرم

مراد مكرم يستعيد نصيحة والده: “التاجر الفاشل هو اللي يذم في بضاعة غيره”

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

