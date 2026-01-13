سرعة إعلان النتائج.. تفاصيل مناقشات مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ| صور

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري بقاعة المجلس.

جاء بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة اعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والمجتمعية المهمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية، مشددًا على أهمية إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، مراعاةً لمصلحة الطلاب وطمأنةً لهم ولأسرهم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على تكثيف أنشطة التوعية وفقًا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، لمواجهة الانحرافات السلوكية الدخيلة على المجتمع المصري.

وأوضح أن الجامعة تعمل على وضع خطة سنوية شاملة للتوعية المجتمعية، تتضمن تعزيز قيم الولاء والانتماء، والتوعية بمخاطر الظواهر السلبية مثل المراهنات والمقامرة، والدارك ويب، والتطرف الإلكتروني، وقضايا الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تكثيف جهود مكافحة المخدرات والإدمان.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الثقافية والفنية، من مسابقات ومسرحيات، تُعد من الأدوات المهمة في مناقشة القضايا المجتمعية وترسيخ القيم الإيجابية بين الطلاب، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لهذه الأنشطة داخل الحرم الجامعي.

كما أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على استمرار المشاركة الفعالة للجامعة في المبادرات الرئاسية التي تعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع، وتعمل على تطوير مهارات الطلاب والخريجين، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات مجتمع الصناعة، مشيرًا إلى أن جامعة كفر الشيخ شريك أساسي في دعم جهود الدولة وتنفيذ رؤيتها التنموية.

وفي إطار الاهتمام ببناء الوعي الديني والفكري، أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن استعداد الجامعة للمشاركة في مبادرة دار الإفتاء المصرية "وتدوم القيم" تحت شعار «أخلاقنا.. فكرنا.. غدنا»، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، ونشر الفكر الوسطي الصحيح بين طلاب الجامعة.

كما ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ الاستعداد لتنظيم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، مع التأكيد على أهمية هذه الزيارات في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في أداء دورها التعليمي والتنويري والمجتمعي، وتسعى دائمًا إلى توفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة، تساهم في إعداد خريج واعٍ، قادر على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.