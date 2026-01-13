الموجة 28.. إزالة عقار مخالف من 4 طوابق في كفر الشيخ| صور

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف مكون من 4 طوابق بمركز كفر الشيخ، وذلك بإشراف أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، ضمن نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة تشهد تكثيفاً مستمراً وتجري بالتوازي في مختلف أنحاء المحافظة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الإزالات حتى مستوى سطح الأرض تطبيقاً للقانون.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

ووجه بإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية.