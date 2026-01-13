بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ تكثيف جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الدفع بكاسحات وسيارات شفط ورفع المياه بجميع الشوارع والميادين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك استكمالًا للاستعدادات المسبقة التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ خلال الأيام الماضية، من خلال تكثيف أعمال نظافة وتطهير صفايات الأمطار وتجهيزها بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، تحسبًا لسقوط الأمطار وضمان سرعة تصريف المياه وعدم حدوث أي إعاقات مرورية.

وفي سياق متصل، وتنتشر حاليًا سيارات ومعدات رفع وسحب مياه الأمطار بشكل مستمر في مختلف الشوارع، مع المتابعة اللحظية لحالة الطرق والتدخل السريع فور ظهور أي تجمعات للمياه، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت المتابعة الميدانية بحي شرق كفر الشيخ، برئاسة إبراهيم خليفة رئيس حي شرق محسن دفشر نائب رئيس المدينه لشؤون القرى، الدفع بالمعدات اللازمة ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، مع المرور المستمر على الشوارع لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مفاجئة.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ تفعيل غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات خاصة بتجمعات مياه الأمطار.

أرقام التواصل: الخط الساخن للأزمات والطوارئ (على مدار 24 ساعة): 0473234939. ـ 0473231377