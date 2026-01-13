قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟

محمود زيدان

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ تكثيف جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الدفع بكاسحات وسيارات شفط ورفع المياه بجميع الشوارع والميادين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك استكمالًا للاستعدادات المسبقة التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ خلال الأيام الماضية، من خلال تكثيف أعمال نظافة وتطهير صفايات الأمطار وتجهيزها بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، تحسبًا لسقوط الأمطار وضمان سرعة تصريف المياه وعدم حدوث أي إعاقات مرورية.

وفي سياق متصل، وتنتشر حاليًا سيارات ومعدات رفع وسحب مياه الأمطار بشكل مستمر في مختلف الشوارع، مع المتابعة اللحظية لحالة الطرق والتدخل السريع فور ظهور أي تجمعات للمياه، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت المتابعة الميدانية بحي شرق كفر الشيخ، برئاسة إبراهيم خليفة رئيس حي شرق محسن دفشر نائب رئيس المدينه لشؤون القرى، الدفع بالمعدات اللازمة ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، مع المرور المستمر على الشوارع لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مفاجئة.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ تفعيل غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات خاصة بتجمعات مياه الأمطار.

أرقام التواصل: الخط الساخن للأزمات والطوارئ (على مدار 24 ساعة): 0473234939. ـ 0473231377

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟
الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

