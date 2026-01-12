نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على معظم أنحاء المراكز والمدن، بالتزامن مع ذروة "نوة الفيضة الكبرى".

من جانبه، أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الحيوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالنزول الميداني والإشراف المباشر على عمليات سحب مياه الأمطار، مع التركيز على محيط المدارس والمستشفيات والمناطق الحيوية، لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المواطنين.