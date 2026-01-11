محافظ كفر الشيخ: ملف المخلفات أولوية قصوى وخطة شاملة لتحسين البيئة| صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود تطوير منظومة نقل المخلفات وتحسين البيئة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة النظيفة حق أصيل للمواطن، وأحد المحاور الأساسية للتنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة تكثيف العمل الميداني ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بأبناء كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عمرو دغيدي، مدير عام الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة، وعصام قصيف، مدير جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ودعم المعدات، وتفعيل دور أجهزة النظافة والتجميل، إلى جانب نشر الوعي البيئي، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.