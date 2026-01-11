قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع ميدانيًا مستجدات الإنشاءات الجامعية | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

 أجرى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية موسعة للمباني الجاري إنشاؤها، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، إلى جانب تفقد أعمال تركيب الإنترلوك وآخر تطورات الموقع العام للمدينة الطبية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص جامعة كفر الشيخ علي المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الجامعة

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عثمان، المستشار الهندسي للجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واطلع الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنجاز الفعلية، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجودة الخامات المستخدمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يليق بمكانة جامعة كفر الشيخ ودورها الخدمي والتعليمي والطبي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المدينة الطبية تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالجامعة، لما لها من دور محوري في دعم المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، فضلًا عن دورها في دعم العملية التعليمية والبحثية بكليات القطاع الطبي.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، الي أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جميع مراحل التنفيذ على أرض الواقع، ونعمل على تذليل أي معوقات قد تعوق سير العمل، لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المنشودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإسراع في إنجاز المشروعات القومية مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المدينة الطبية بالجامعة تعد إضافة نوعية للقطاع الصحي، ونسعى إلى أن تكون نموذجًا متكاملًا يجمع بين الخدمة الطبية المتميزة، والتعليم الطبي الحديث، والبحث العلمي التطبيقي، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة والاستشاريين، والمتابعة اليومية لمعدلات الأداء، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لإنجاز هذه المشروعات الحيوية وفق أعلى المعايير.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالموقع العام، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، مع استمرار المتابعة الميدانية الدورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات التنموية الكبرى.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد