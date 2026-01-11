رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع ميدانيًا مستجدات الإنشاءات الجامعية | صور

أجرى الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية موسعة للمباني الجاري إنشاؤها، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، إلى جانب تفقد أعمال تركيب الإنترلوك وآخر تطورات الموقع العام للمدينة الطبية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص جامعة كفر الشيخ علي المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الجامعة

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عثمان، المستشار الهندسي للجامعة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واطلع الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنجاز الفعلية، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجودة الخامات المستخدمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يليق بمكانة جامعة كفر الشيخ ودورها الخدمي والتعليمي والطبي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المدينة الطبية تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالجامعة، لما لها من دور محوري في دعم المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، فضلًا عن دورها في دعم العملية التعليمية والبحثية بكليات القطاع الطبي.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، الي أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جميع مراحل التنفيذ على أرض الواقع، ونعمل على تذليل أي معوقات قد تعوق سير العمل، لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المنشودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإسراع في إنجاز المشروعات القومية مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المدينة الطبية بالجامعة تعد إضافة نوعية للقطاع الصحي، ونسعى إلى أن تكون نموذجًا متكاملًا يجمع بين الخدمة الطبية المتميزة، والتعليم الطبي الحديث، والبحث العلمي التطبيقي، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة والاستشاريين، والمتابعة اليومية لمعدلات الأداء، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لإنجاز هذه المشروعات الحيوية وفق أعلى المعايير.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالموقع العام، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، مع استمرار المتابعة الميدانية الدورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات التنموية الكبرى.