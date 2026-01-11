قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
زد يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

محافظ كفر الشيخ..
محافظ كفر الشيخ..
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بأولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجارية، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بمختلف مناطق المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة تعزيز آليات الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل السريع مع الأعطال والطوارئ، مع رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحسين مستوى الأداء الفني والإداري، بما يضمن استمرارية الخدمة وانتظامها دون انقطاع.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية التنسيق الكامل بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم خطط التطوير والتوسع في مشروعات الإحلال والتجديد، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني.

 وأشار إلى أن تحسين خدمات المرافق يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

