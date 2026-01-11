محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بأولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجارية، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بمختلف مناطق المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة تعزيز آليات الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل السريع مع الأعطال والطوارئ، مع رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحسين مستوى الأداء الفني والإداري، بما يضمن استمرارية الخدمة وانتظامها دون انقطاع.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية التنسيق الكامل بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم خطط التطوير والتوسع في مشروعات الإحلال والتجديد، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني.

وأشار إلى أن تحسين خدمات المرافق يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.