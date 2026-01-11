محافظ كفر الشيخ: تخصيص 82 فدانًا لإقامة مدفن صحي جديد بـ بلطيم

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تخصيص 82 فدانًا لإقامة المدفن الصحي ببلطيم، وإنشاء 4 مصانع جديدة في مراكز كفر الشيخ والحامول ودسوق ومطوبس.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة العامة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ رفع كفاءة مصانع المخلفات في بيلا وسيدي سالم، ونقل مقلب أبو عمر ومقلب البكاتوش، والتعاقد مع 4 شركات متخصصة في مجال النظافة.

وفي سياق متصل، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المقابر بقرية السالمية بمركز فوة، بالمشاركة المجتمعية، تحت إشراف محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوة.

وجه محافظ كفر الشيخ بتعميم تجربة تركيب بلاط الإنترلوك بما يتناسب مع مواصفات الشوارع بمراكز وقرى المحافظة، وصيانة كشافات الإنارة القائمة وتركيب كشافات جديدة بالمقابر التي تحتاج إليها، مع تمهيد ورصف الطرق المحيطة والمؤدية للمقابر ورفع كفاءتها.