تكثيف حملات النظافة والتجميل في مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال النظافة والتجميل بعددٍ من المدن والمراكز، من بينها فوة ومسير، كفرالشيخ، وبيلا، وبلطيم، وسيدي سالم، ودسوق.

جاء ذلك ضمن مبادرة «كفرالشيخ نظيفة»، التي تهدف إلى تطوير منظومة النظافة العامة بالمحافظة، وفي إطار «خطة متكاملة» لتطوير مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات، من خلال تطوير ورفع كفاءة حاويات وصناديق القمامة وزيادة سعتها، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة اليومية بقرى ومراكز المحافظة والنقل أولًا بأول لحاويات القمامة إلى المقالب الوسيطة، بما يضمن عدم تراكم المخلفات.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار تنفيذ المبادرة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى، منها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة.

أشار إلى تعزيز المظهر الجمالي، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق، ومبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «تشغيل المعدات المتهالكة» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها لتوفير المال العام.