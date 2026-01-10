محافظ كفر الشيخ: حققنا 95% إنجازاً في منظومة التقنين

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ حققت نسبة إنجاز تجاوزت 95% في منظومة التقنين على مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ كفر الشيخ، إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين.

ووجه بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين في التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا علي حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، مشيراً إلى أنها لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

أكد محافظ كفر الشيخ، التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.

وأشار إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.