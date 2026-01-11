قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
محافظات

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من رفع كفاءة أرصفة ميناء البرلس البحري

محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وترميم الأرصفة الشرقية والغربية بميناء الصيد بالبرلس، والتي تمت بشكل عاجل في استجابة فورية لطلبات أهالينا من الصيادين، الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للمعيشة، مؤكداً حرص المحافظة على دعم هذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

قطاعات خرسانية جديدة 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال شملت تنفيذ قطاعات خرسانية جديدة بالأرصفة لتسهيل أعمال الصيد وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لرحلات الصيد بالبحر المتوسط والسواحل الشمالية، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير ميناء البرلس البحري خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع مكانته وأهميته الاقتصادية.

 وأشار إلى أن استغلال الميناء وتطويره سيسهم في تحقيق مزيد من التنمية بالساحل الشمالي للمحافظة وتعزيز مكانة كفرالشيخ كأولى محافظات الجمهورية في إنتاج الأسماك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يحرص على اللقاء الدائم بالصيادين والاستماع إلى مطالبهم ودعمهم بكل السبل الممكنة، بما يسهم في تطوير قطاع الصيد وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، مؤكداً حرصه على متابعة الخدمات اليومية والاستجابة الفورية لأي طلبات من الأهالي، مشيراً إلى أن راحة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياته.

تحسين حركة المراكب

وأشاد الصيادون بهذه الاستجابة العاجلة من اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، التي ساهمت في تحسين بيئة العمل داخل الميناء وتيسير حركة المراكب وتفريغ الأسماك، مؤكدين أن هذه الخطوة كان لها أثر كبير في دعمهم واستمرار نشاطهم اليومي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وحرصه الدائم على متابعة الأعمال الميدانية وتذليل أي معوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ. ..

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ ميناء الصيد بالبرلس

