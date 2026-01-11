محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من رفع كفاءة أرصفة ميناء البرلس البحري

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وترميم الأرصفة الشرقية والغربية بميناء الصيد بالبرلس، والتي تمت بشكل عاجل في استجابة فورية لطلبات أهالينا من الصيادين، الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للمعيشة، مؤكداً حرص المحافظة على دعم هذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

قطاعات خرسانية جديدة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال شملت تنفيذ قطاعات خرسانية جديدة بالأرصفة لتسهيل أعمال الصيد وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لرحلات الصيد بالبحر المتوسط والسواحل الشمالية، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير ميناء البرلس البحري خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع مكانته وأهميته الاقتصادية.

وأشار إلى أن استغلال الميناء وتطويره سيسهم في تحقيق مزيد من التنمية بالساحل الشمالي للمحافظة وتعزيز مكانة كفرالشيخ كأولى محافظات الجمهورية في إنتاج الأسماك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يحرص على اللقاء الدائم بالصيادين والاستماع إلى مطالبهم ودعمهم بكل السبل الممكنة، بما يسهم في تطوير قطاع الصيد وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، مؤكداً حرصه على متابعة الخدمات اليومية والاستجابة الفورية لأي طلبات من الأهالي، مشيراً إلى أن راحة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياته.

تحسين حركة المراكب

وأشاد الصيادون بهذه الاستجابة العاجلة من اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، التي ساهمت في تحسين بيئة العمل داخل الميناء وتيسير حركة المراكب وتفريغ الأسماك، مؤكدين أن هذه الخطوة كان لها أثر كبير في دعمهم واستمرار نشاطهم اليومي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وحرصه الدائم على متابعة الأعمال الميدانية وتذليل أي معوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ. ..