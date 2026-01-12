قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
أخبار البلد

متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

واصلت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، لليوم الثاني أعمال تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي 2026، وذلك (وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي).

وصرّح المهندس الاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، أن اليوم الأول لفتح باب تسجيل المرشحين شهد إقبالًا كثيفًا ومنظمًا، مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت دون تسجيل أي عقبات أو أزمات في جميع اللجان على مستوى النقابات الفرعية بالجمهورية، في ظل التزام المتقدمين للترشح بالضوابط المحددة.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تداول مقطع فيديو على (فيسبوك) قال صاحبه إنه لمشاجرة (خناقة) وتشابك بالأيدي، حدثا خلال عملية تقديم أوراق الترشح للانتخابات بنقابة مهندسي كفر الشيخ.

من جانبها لم تعلق اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين على الواقعة، ولم تذكرها في بيانها حول إغلاق باب تلقي طلبات الترشح في نهاية اليوم الأول أو عند فتح باب الترشح في اليوم الثاني.

https://youtube.com/shorts/4AwGDdLXGKw

انتخابات نقابة المهندسين 2026

وأكد “حسن”، أن اللجنة العليا على تواصل دائم ومستمر مع كافة اللجان بالنقابات الفرعية للاطمئنان على سير عملية تلقي الطلبات، وحرص اللجنة بكافة أعضائها على التواجد والإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح، لافتًا إلى أنه يراقب أداء الكوادر الإدارية عن كثب لعدم حدوث أي تباطؤ في تسجيل بيانات المرشحين مما يسبب ازدحامًا داخل اللجنة.

وعبّر مقرر اللجنة، عن سعادته بما شاهده من إقبال كبير من قبل المهندسين المرشحين على كافة المناصب النقابية الخالية خلال اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح، مؤكدًا أن الفترة الزمنية المحددة لتلقي طلبات الترشح ستمر بنجاح ودون أي عقبات وذلك للتدريب الذي تلقته الكوادر الإدارية المتعاونة في عملية التسجيل، وسعي الجميع على تيسير كافة الإجراءات أمام المهندسين المرشحين.

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشيح في انتخابات نقابة المهندسين زخمًا كبيرًا من المتقدمين للترشح في كافة اللجان الانتخابية على كافة المراكز النقابية الخالية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور المهندس معتز طلبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اليوم الأول شهد تقدم 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، كما بلغ عدد المتقدمين على منصب عضو مكمل 57 مرشحًا بواقع 19 مرشح لشعبة كهرباء، و17 مرشح عن شعبة مدني، و8 مرشح عن شعبة العمارة، و6 مرشحين عن شعبة الميكانيكا، و4 مرشحين عن شعبة الغزل والنسيج، ومرشحان عن شعبة التعدين والبترول، ومرشحًا واحدًا عن الشعبة الكيميائية والنووية.

نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين نقابة مهندسي كفر الشيخ المهندس معتز طلبة انتخابات المهندسين تلقي طلبات الترشح فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين 2026

