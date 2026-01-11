قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تهافت كبير من المهندسين على الترشح لانتخابات التجديد النصفي

فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين
فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين
الديب أبوعلي

شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين المصرية زحامًا شديدًا من المهندسين الراغبين في خوض المنافسة على مختلف المناصب النقابية، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وشهد مقار تلقي طلبات الترشح توافد أعداد كبيرة من المرشحين منذ الساعات الأولى لفتح باب الترشح، وسط استعدادات تنظيمية من اللجنة العليا للانتخابات لتيسير الإجراءات وضمان انسيابية العمل.

أكد الدكتور المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات على حرص اللجنة على تذليل أي عقبات تواجه المرشحين، مشددًا أن اللجنة بكافة أعضائها قامت بعدد من محاكاة التسجيل مع الكوادر الإدارية التي تستقبل الطلبات لضمان سير عملية التسجيل دون أي عقبات وكيفية توجيه المرشحين لاستكمال أي بيانات لم تستوفى.

فيما وجه الدكتور المهندس محمد عباس سلطان، وكيل اللجنة، كلمة للمهندسين المرشحين تخلص إلى أن العمل النقابي يحتاج إلى "مجهود ووقت" حقيقيين، وليس مجرد اسم على ورقة انتخابية أو لقب يُضاف للسيرة الذاتية، مشددًا على أن المقعد النقابي أمانة ومسؤولية أمام الله وجموع  المهندسين الذين ينتظرون من المرشحين الفائزين التغيير والخدمة الفعلية.

بدوره أكد المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة على حرص أعضاء اللجنة في تواجدهم الدائم للاطمئنان على صحة وسلامة أوراق المرشحين دون النظر لأسماء وألقاب، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمرشحين، بما يحقق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وأوضح المهندس السيد حسن، أن اللجنة حرصت على التواجد منذ الصباح الباكر للتأكد من جاهزية النقابة لاستقبال المرشحين والبدء في تسجيل طلباتهم في تمام الساعة العاشرة صباحًا طبقًا لصحيح القانون، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع عبر تطبيق "زووم" مع كافة رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من جاهزيتها والحرص على استقبال المهندسين بالصورة التي تليق بهم.

وحرصت اللجنة العليا للانتخابات على تفقد مقر تلقي طلبات الترشح للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حسن سير عملية الترشح والتنبيه على الكوادر الإدارية بالتعاون الكامل مع المتقدمين للترشح.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

حسام حسن

راجل بيشتغل.. أمير هشام: بحب جداً طريقة حب حسام حسن لبلده

عمومية الطائرة البارالمبية

عمومية الطائرة البارالمبية تقر اللائحة..وتكريم خاص للأسطورة فاطمة عمر

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أفضل لاعب في منتخب مصر

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

