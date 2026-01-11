قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة المهندسين 2026 بأسيوط

بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة المهندسين 2026 بأسيوط
بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة المهندسين 2026 بأسيوط
إيهاب عمر

بدأت لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس محمد رمضان عبد الحميد، صباح اليوم، في تلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات النقابية لعام 2026، وسط أجواء يسودها الهدوء والتفاؤل بين المتقدمين، في مشهد يعكس روح المسؤولية والالتزام بقيم العمل النقابي الرشيد.

 إقبال ملحوظ في اليوم الأول 

وشهد مقر النقابة الفرعية بأسيوط إقبالًا ملحوظًا من المرشحين منذ الساعات الأولى لفتح باب الترشح، والذي انطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسط استعدادات تنظيمية دقيقة وإجراءات مُحكمة من قبل اللجنة المشرفة، لضمان انسيابية العمل وتيسير الإجراءات أمام جميع المتقدمين دون أي معوقات.

وفي إطار حرص اللجنة على تهيئة المناخ الديمقراطي السليم منذ اليوم الأول، تم التنبيه على الكوادر الإدارية بالنقابة بضرورة التعاون الكامل مع كافة المرشحين، وتقديم الدعم اللازم لهم دون تمييز، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ويعكس الصورة الحضارية لنقابة المهندسين.

وأكد المهندس محمد رمضان عبد الحميد، أن اللجنة تبذل أقصى جهد ممكن لتذليل أي عقبات قد تواجه المرشحين، سواء فيما يتعلق باستيفاء الأوراق المطلوبة أو إجراءات التسجيل، مشددًا على أن هدف اللجنة هو خدمة أعضاء الجمعية العمومية وضمان سير العملية الانتخابية في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.

وأضاف "عبد الحميد" أن اللجنة وضعت خطة تنظيمية واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الانتظار، بما يحقق تجربة انتخابية إيجابية تعكس وعي النقابة وأعضائها بأهمية المشاركة الفاعلة في صنع القرار النقابي.

وتضم اللجنة في عضويتها المهندس محمد علي حسين، والمهندس إسلام أشرف عباس، فيما يتولى الدكتور محمد فرغلي محفوظ مهام سكرتير اللجنة، حيث حرصت اللجنة بكامل تشكيلها على التواجد منذ الصباح الباكر بمقر النقابة، للتأكد من جاهزية المكان لاستقبال المرشحين والبدء في تسجيل طلباتهم وفقًا لصحيح القانون.

يُذكر أن تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية بدأ اعتبارًا من اليوم، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، وذلك بمقر النقابة العامة والنقابة الفرعية بأسيوط.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات على المراكز النقابية لكافة مستوياتها، وتشمل:
النقيب العام – الأعضاء المكملين – رئيس النقابة الفرعية – ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية – ومجالس الشُعب ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي الصادر بالقرار الوزاري رقم 21333 لسنة 1975م.

