غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
زد يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

محمد عبد الغني يترشح لمنصب نقيب المهندسين ويكشف ملامح برنامجه الانتخابي

المهندس محمد عبد الغني
المهندس محمد عبد الغني
الديب أبوعلي

تقدّم الدكتور المهندس محمد عبد الغني، رسميًا، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المهندسين، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين.

وأكد عبد الغني، في تصريحات صحفية على هامش تقدمه بأوراق الترشح، أن قراره بالترشح يأتي إيمانًا بالدور المحوري لمهنة الهندسة باعتبارها ركيزة أساسية لأي نهضة حقيقية، مشيرًا إلى أن تاريخ الحضارات يبرهن على أن التقدم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدير دور المهندس وتنظيم ممارسته المهنية.

وأوضح أن نقابة المهندسين واجهت خلال فترات سابقة تحديات متعددة أثّرت على قدرتها على القيام بدورها المنشود، في وقت يواجه فيه المهندسون ضغوطًا مهنية ومعيشية متزايدة، ما يستدعي تبنّي رؤية إصلاحية شاملة تعيد للنقابة دورها المهني والخدمي الحقيقي.

وكشف عبد الغني عن جانب من ملامح برنامجه الانتخابي، موضحًا أنه يرتكز على تنظيم مهنة الهندسة، إلى جانب إحداث تطوير غير مسبوق في مستوى الخدمات النقابية المقدمة لمهندسي مصر، استنادًا إلى دراسات تطبيقية واقعية، تستهدف تحسين المعاشات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وخدمات الإسكان، ونوادي المهندسين، فضلًا عن إقامة معارض للألعاب المعمرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمهندسين.

كما أكد أن برنامجه يتضمن دعم مهندسي مصر في تطوير قدراتهم المهنية ومواكبة التطور التقني، من خلال تفعيل وتحديث لائحة مزاولة المهنة، وربط التدريب بمزاولة المهنة، إلى جانب عقد بروتوكولات تعاون في مجالات التدريب والاختبارات مع جهات التصنيف ومنح الشهادات الدولية.

وأشار عبد الغني إلى أن التعليم الهندسي يحظى باهتمام خاص ضمن برنامجه الانتخابي، لافتًا إلى أن رؤيته تعتمد على خطوات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين منظومة التعليم الهندسي، مع الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الحكومة لضبط هذه المنظومة، ومراقبة أعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وفي إطار التيسير على أعضاء الجمعية العمومية، شدد عبد الغني على أن رقمنة خدمات النقابة تمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامجه الانتخابي، من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وتطوير المنصات الرقمية للنقابة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمهندسين بمختلف المحافظات.

وعلى هامش تقدمه بأوراق الترشح، التقى الدكتور المهندس محمد عبد الغني بالمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، حيث وجّه له الشكر على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، وما بذله من عمل نقابي في ظل ظروف وتحديات صعبة، مؤكدًا تقديره لما تحقق من إنجازات، ومشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال ما تم إنجازه والبناء عليه، بما يحقق صالح المهندسين ويعزز دور النقابة المهني والخدمي.

انتخابات المهندسين نقابة المهندسين النقابة العامة للمهندسين انتخابات المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين طارق النبراوي فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين التعليم الهندسي الحكومة

