سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس، وشيفروليه كروز، ولادا جرانتا، وسيتروين إكسارا، وميتسوبيشي لانسر .

تويوتا ياريس موديل 2007

تستمد سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2007

تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه كروز موديل 2011

تحصل سيارة شيفروليه كروز موديل 2011 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، متصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 275 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه كروز موديل 2011

يصل سعر سيارة شيفروليه كروز موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

لادا جرانتا موديل 2016

تنقل قوة سيارة لادا جرانتا موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

لادا جرانتا موديل 2016

يبلغ سعر سيارة لادا جرانتا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيتروين إكسارا موديل 2002

تمكنت سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 من قطع مسافة 389 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيتروين إكسارا موديل 2002

تأتى سيارة سيتروين إكسارا موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 في سوق السيارات باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .