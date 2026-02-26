قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر
سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا، وهيونداي أكسنت، ونيسان صني، وشيفروليه اوبترا، ورينو لوجان .

رينو لوجان موديل 2009

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 129 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2009

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه اوبترا موديل 2021

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 106 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه اوبترا موديل 2021

يصل سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2003

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2003 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2003

تأتى سيارة نيسان صني موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2012

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي أكسنت موديل 2012

يبلغ سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل 440 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2020

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2020 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 152 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2020

يصل سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

