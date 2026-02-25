قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروتون ساجا سيدان بـ 500 ألف جنيه

بروتون ساجا موديل 2024
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بروتون ساجا موديل 2024 

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون ساجا موديل 2024، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون ساجا موديل 2024 الخارجية

بروتون ساجا موديل 2024 

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2024 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بروتون ساجا موديل 2024

بروتون ساجا موديل 2024 

وتستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 450 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بروتون ساجا موديل 2024 الداخلية

بروتون ساجا موديل 2024 

زودت مقصورة سيارة بروتون ساجا موديل 2024 بالكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بروتون ساجا موديل 2024

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2024 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بروتون ساجا موديل 2024 

جدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة بروتون ساجا موديل 2024 ساجا موديل 2024 مواصفات بروتون ساجا محرك بروتون ساجا

