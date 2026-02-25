أسعار بي واي دي أوتو 3 إيفو في السعودية

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي أتو 3 إيفو الكهربائية، وتنتمي أتو 3 إيفو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

تعمل سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو بنظام جهد عالٍ جديد بقدرة 800 فولت، وبها بطارية أكبر سعة 74.88 كيلوواط /ساعة، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% خلال 25 دقيقة في محطات الشحن السريع دي سي (DC).

يوجد بـ سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو نظام كهربائي واحد على المحور الخلفي بقوة 308 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 650 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

تأتى سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو في سوق السيارات السعودي بطول 4455 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

تحتوي سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو علي الكثير من المميزات من ضمنها، تم وضع عصا ناقل الحركة خلف عجلة القيادة، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصه، وبها قاعدة شحن لاسلكي .

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 136 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي واي دي أتو 3 إيفو تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 139 ألف ريال سعودي .