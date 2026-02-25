قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز إف-16 ومصرع قائدها
لو مسافر .. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
توك شو

يارا السكري تكشف عن أصعب مشهد في "علي كلاي"

البهى عمرو

قالت الفنانة يارا السكري، إنّ أصعب مشهد بالنسبة لها في مسلسل "علي كلاي" كان موت شخصية أيمن، مشيرةً إلى أنها كانت منهكة نفسيًا منذ بداية التحضير للمشهد، وحتى يوم التصوير الذي تأجل 3 مرات.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج "الإبداع في مصر"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل مرة يتأجل… الحمد لله… وبعدها أشيل همه وأخلص من التوتر"، مؤكدة أن المشهد كان يمثل تحديًا كبيرًا لأنها كانت تتحمل همّه مسبقًا.

وعن العمل مع الفنان أحمد العوضي، قالت يارا: «الشغل معاه بيخليك قلبك جامد، أنا بصراحة مش خايفة معاه».

وتابعت أن المسؤولية الكبيرة هذا الموسم كانت مصدر توتر لها، خاصةً وأنها تقدم شخصية مركبة بعد تقديمها لشخصية أصغر وأكثر بساطة في الموسم السابق في "فهد البطل"، مؤكدة أنها مطمئنة بالكامل بوجود فريق العمل والدعم الذي تلقته، ما منحها القدرة على مواجهة تحديات الأداء.

وأوضحت يارا أن العمل تحت ضغط الموسم الرمضاني، مع الشعبية الكبيرة للأعمال التي يشارك فيها أحمد العوضي كان يشكل تحديًا إضافيًا، لكنها استطاعت التكيف مع الظروف بفضل الخبرة والدعم المتبادل بين فريق العمل، مؤكدة أن هذه التجربة عززت من قدرتها على تقديم أداء متقن ومؤثر.

يارا السكري علي كلاي

