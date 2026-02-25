يارا السكري تكشف عن أصعب مشهد في "علي كلاي"

قالت الفنانة يارا السكري، إنّ أصعب مشهد بالنسبة لها في مسلسل "علي كلاي" كان موت شخصية أيمن، مشيرةً إلى أنها كانت منهكة نفسيًا منذ بداية التحضير للمشهد، وحتى يوم التصوير الذي تأجل 3 مرات.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج "الإبداع في مصر"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل مرة يتأجل… الحمد لله… وبعدها أشيل همه وأخلص من التوتر"، مؤكدة أن المشهد كان يمثل تحديًا كبيرًا لأنها كانت تتحمل همّه مسبقًا.

وعن العمل مع الفنان أحمد العوضي، قالت يارا: «الشغل معاه بيخليك قلبك جامد، أنا بصراحة مش خايفة معاه».

وتابعت أن المسؤولية الكبيرة هذا الموسم كانت مصدر توتر لها، خاصةً وأنها تقدم شخصية مركبة بعد تقديمها لشخصية أصغر وأكثر بساطة في الموسم السابق في "فهد البطل"، مؤكدة أنها مطمئنة بالكامل بوجود فريق العمل والدعم الذي تلقته، ما منحها القدرة على مواجهة تحديات الأداء.

وأوضحت يارا أن العمل تحت ضغط الموسم الرمضاني، مع الشعبية الكبيرة للأعمال التي يشارك فيها أحمد العوضي كان يشكل تحديًا إضافيًا، لكنها استطاعت التكيف مع الظروف بفضل الخبرة والدعم المتبادل بين فريق العمل، مؤكدة أن هذه التجربة عززت من قدرتها على تقديم أداء متقن ومؤثر.