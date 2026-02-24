يارا السكرى تعيد رومانسية الزمن الجميل مع أحمد العوضى فى مسلسل على كلاى

أعادت الفنانة الصاعدة يارا السكري إلى الشاشة روح الرومانسية الهادئة التي افتقدها جمهور الدراما منذ سنوات، وذلك من خلال تألقها في مسلسل «على كلاى» أمام النجم أحمد العوضي، حيث نجحت في تقديم مشاعر صادقة أعادت للأذهان زمن الحب النقي في الأعمال الكلاسيكية.

شهدت أحداث الحلقة السابعة الانطلاقة الحقيقية لقصة الحب بين «روح» و«على كلاى»، بعد تصاعد التوتر إثر الأزمة التي نشبت بينها وبين «ميادة» زوجة كلاى، التي تجسدها النجمة درة، فبعد إلحاح «على» عليها بالبقاء في الدار، فضلت «روح» الانسحاب حفاظا على كرامتها، لتغادر إلى منزل «كاميليا» التي تجسدها رحمة محسن.

غير أن المشاعر التي بدأت تتسلل إلى قلب «على كلاى» دفعته إلى الذهاب إليها وإعادتها بنفسه، لترافقه في مشهد إنساني دافئ إلى مباراة الملاكمة التي يخوضها، ثم ذهب إلى روح وخرج معها فى مشهد من أرق المشاهد الرومانسية، حين باح «على» بمشاعره وفتح قلبه متحدثا عن تفاصيل من حياته الخاصة، في لحظة صدق نادرة.

وجاءت المفاجأة حين عثر على «كشكول» كانت «روح» تدون فيه خواطر عنه، ليكتشف عمق إحساسها نحوه، فيمسك بيدها معلنا بداية قصة حب مختلفة، قبل أن يجمعهما مشهد غنائي رقيق اتسم بالاحترام والدفء، بعيدا عن الابتذال، ليعيد للأذهان رومانسية الفن الجميل التي تعتمد على الكلمة والنظرة قبل أي شيء آخر.

وكانت يارا السكري قد تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد إشادة واسعة بأدائها المؤثر، خاصة في مشاهد وفاة شقيقها، حيث قدمت حالة إنسانية صادقة خالية من المبالغة، أكدت امتلاكها لأدوات فنية حقيقية، وقدرتها على الانتقال بسلاسة بين الانكسار والقوة، وبين الحزن والحب.

وتواصل يارا السكري حضورها القوي بشخصية «روح» ضمن أحداث العمل، مقدمة أداء يتسم بالبساطة والعمق في آن واحد، ما جعل الشخصية تلامس وجدان المشاهدين وتكسب تعاطفهم منذ الحلقات الأولى.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.