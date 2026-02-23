قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
فن وثقافة

فريد النقراشي يشيد بأداء يارا السكري في علي كلاي: الشغل مع الممثلين الموهوبين نعمة

فربد النقراشي و يارا السكري
فربد النقراشي و يارا السكري
ميرنا محمود

أشاد الفنان و مدرب التمثيل فريد النقراشي بأداء المواهبة الصاعدة يارا السكري من مسلسل  «على كلاي»، بعد تألقها في تقديم شخصية «روح».

و كتب فريد النقراشي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:مبروك يا يارا  الشغل مع الممثلين الموهوبين نعمة كبيرة يارا_السكري من الممثلين اللي انبسطت جدا بتدريبهم  وحقيقي الشغل على شخصية روح في مسلسل علي_كلاي كان صعب بس طول الوقت كنت متأكد إنك قدها وقدود  والحمد لله على رد فعل الناس الحلو ده على الدور  ألف مبروك يا غالية من نجاح ل نجاح بإذن الله.

استطاعت النجمة الصاعدة يارا السكري أن تفرض اسمها بقوة على خريطة الدراما التلفزيونية، بعدما نجحت في كسب رهانها الفني بمسلسل «على كلاي»، حيث قدمت يارا من خلال شخصية «روح» أداء اتسم بالصدق والعمق، عكست فيه صراعا داخليا معقدا بين الألم والقوة، وبين الانكسار والرغبة في التماسك، لتبرهن على امتلاكها أدوات تمثيلية ناضجة وقدرة لافتة على التعبير بأبسط التفاصيل وأكثرها تأثيرا.

وشهدت الحلقة السادسة واحدة من أبرز لحظات المسلسل، حين ظهرت «روح» عند قبر شقيقها تبكي بحرقة موجعة، في مشهد إنساني بالغ التأثير حمل قدرا كبيرا من الإحساس الصادق، ونجحت يارا في نقل مشاعر الفقد والانكسار إلى المشاهدين دون مبالغة، معتمدة على تعبيرات وجهها ونبرة صوتها المرتجفة، ما منح المشهد صدقيته وقوته.

وخلال هذه اللحظات، حضر «على كلاي» الذي يجسد شخصيته النجم أحمد العوضي، محاولًا تهدئة روعها واحتواء حزنها، مطالبا إياها بالعودة إلى دار الأيتام، وكشفت هذه المشاهد عن تناغم واضح بين النجمين، عكس توازنا في الأداء وحضورا متكافئا أمام الكاميرا.

وتتواصل الأحداث بذهاب «روح» إلى الدار، حيث جمعتها مشاهد إنسانية بالأطفال، قبل أن تتصاعد حدة التوتر في مواجهة ساخنة بينها وبين «ميادة» التي تجسدها النجمة درة، زوجة «كلاي». وجاءت المواجهة مشحونة بالانفعال والحدة، خاصة مع تهديد «ميادة» الصريح لـ«روح»، في لحظة درامية زادت من اشتعال الصراع داخل الأحداث.

وأثبتت يارا السكري أنها واحدة من أبرز الوجوه الشابة القادرة على حمل أدوار مركبة، وأن رهان مشاركتها في «على كلاي» كان خطوة فارقة في مسيرتها، تمهد لمرحلة جديدة من الحضور القوي والنجومية المستحقة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

يارا السكري اداء يارا السكري فريد النقراشي علي كلاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

