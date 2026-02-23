حزن درة بعد اكتشاف عدم قدرتها على الإنجاب.. وطلب صادم في الحلقة السادسة من مسلسل على كلاي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «على كلاي» تصاعدًا دراميًا مؤثرًا، بعدما اكتشفت درة عدم قدرتها على الإنجاب، في مشهد حمل قدرًا كبيرًا من الألم والانكسار.

وجسدت درة حالة من الصدمة والحزن الشديد، لتدخل في صراع نفسي قاسٍ بين حبها لزوجها ورغبتها في عدم حرمانه من حلم الأبوة.

وخلال أحداث الحلقة، فاجأت درة زوجها بطلب الطلاق، معتبرة أن ابتعادها هو الحل الأفضل له، حتى يتمكن من تكوين أسرة وإنجاب أطفال. إلا أنها في الوقت نفسه توسلت إليه ألا يتركها ، مؤكدة حبها الشديد له وتمسكها به رغم قرارها الصعب، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين.

وتعد الحلقة السادسة من أبرز حلقات العمل حتى الآن، حيث وضعت العلاقة بين درة وعلي كلاي على المحك، وفتحت الباب أمام تطورات درامية مرتقبة خلال الحلقات المقبلة.