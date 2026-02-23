مقارنة بين رينو داستر و نيسان جوك 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو داستر و نيسان جوك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

تستمد سيارة رينو داستر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

زودت سيارة رينو داستر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

سعر رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

محرك نيسان جوك موديل 2026

نيسان جوك موديل 2026

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتحاج إلي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2026

نيسان جوك موديل 2026

يوجد بـ سيارة نيسان جوك موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام الثبات الإلكترونى .

سعر نيسان جوك موديل 2026

نيسان جوك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 68 ألف جنيه .