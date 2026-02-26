قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

اركب سكودا فانتازيا سعرها 600 ألف جنيه

سكودا فانتازيا موديل 2012
سكودا فانتازيا موديل 2012
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا فانتازيا موديل 2012

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا فانتازيا موديل 2012، وتنتمي فانتازيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا فانتازيا موديل 2012 الخارجية

سكودا فانتازيا موديل 2012

تمتلك سيارة سكودا فانتازيا موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك سكودا فانتازيا موديل 2012  

سكودا فانتازيا موديل 2012

تحصل سيارة سكودا فانتازيا موديل 2012 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا فانتازيا موديل 2012 الداخلية

سكودا فانتازيا موديل 2012

زودت مقصورة سيارة سكودا فانتازيا موديل 2012 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سكودا فانتازيا موديل 2012

تباع سيارة سكودا فانتازيا موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فانتازيا موديل 2012

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في شراء سيارة مستعملة معيوبة .

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

