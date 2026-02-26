تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء المعقدة وبالتالي قبل شراء سيارة مستعملة يجب عمل فحص دقيق لتجنب الغش، ومن ضمنها، فحص الهيكل والمحرك في مركز معتمد، ومراجعة تاريخ الصيانة، والتحقق من رقم الشاشية (VIN) لضمان عدم وجود حوادث أو سرقات.

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

بالاضافة إلي تجربة القيادة، وفحص الأوراق القانونية، والتأكد من توافر قطع الغيار، وتلك الخطوات مهمة من أجل شراء سيارة مستعملة موثوقة .

- نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة :

الفحص الفني الشامل

افحص محرك السيارة، وناقل الحركة ، ونظام التعليق، والبحث عن أي آثار لحام أو صدمات في شاسيه وقوائم السيارة.

فحص الهيكل والطلاء

تأكد من حالة الطلاء بحثاً عن صدأ أو علامات إعادة طلاء قد تشير لحادث.

تحقق من رقم الـ VIN

استخدم رقم الشاشية (Vehicle Identification Number) للتحقق من تاريخ السيارة، الحوادث، والسرقات السابقة.

تجربة القيادة (Test Drive)

قم بقيادة السيارة على سرعات مختلفة لتجربة الثبات، والفرامل، وصوت المحرك.

فحص الأوراق القانونية

تحقق من رخصة السيارة، وشهادة المخالفات، وصحة عقد البيع في الشهر العقاري.

الميزانية والصيانة

حدد ميزانيتك بدقة، وخصص مبلغ إضافي للصيانة الدورية بعد الشراء.

قطع الغيار والانتشار

اختر سيارة ذات قطع غيار متوفرة ومنتشرة لسهولة صيانتها .

طريقة الدفع

تجنب الدفع النقدي ويفضل التحويل البنكي لتوثيق المعاملة.

الإطارات

تأكد من عمق نقشة الإطار ومدة صلاحيته .

البطارية ونظام التبريد

افحص البطارية وكابلاتها، وتأكد من سلامة نظام التبريد في الصيف.

المقصورة الداخلية

فحص المقاعد، والفرش، والإضاءة.