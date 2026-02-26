قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
تعرف على مصير كاتشر بعد إقالته من منصبه مديرا لهيئة الأركان المشتركة
حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية
فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية
تكنولوجيا وسيارات

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة ؟

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة
نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء المعقدة وبالتالي قبل شراء سيارة مستعملة يجب عمل فحص دقيق لتجنب الغش، ومن ضمنها، فحص الهيكل والمحرك في مركز معتمد، ومراجعة تاريخ الصيانة، والتحقق من رقم الشاشية (VIN) لضمان عدم وجود حوادث أو سرقات.

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

بالاضافة إلي تجربة القيادة، وفحص الأوراق القانونية، والتأكد من توافر قطع الغيار، وتلك الخطوات مهمة من أجل شراء سيارة مستعملة موثوقة .

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

- نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة  :

الفحص الفني الشامل

افحص محرك السيارة، وناقل الحركة ، ونظام التعليق، والبحث عن أي آثار لحام أو صدمات في شاسيه وقوائم السيارة.

فحص الهيكل والطلاء

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

تأكد من حالة الطلاء بحثاً عن صدأ أو علامات إعادة طلاء قد تشير لحادث.

تحقق من رقم الـ VIN

استخدم رقم الشاشية (Vehicle Identification Number) للتحقق من تاريخ السيارة، الحوادث، والسرقات السابقة.

تجربة القيادة (Test Drive)

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

قم بقيادة السيارة على سرعات مختلفة لتجربة الثبات، والفرامل، وصوت المحرك.

فحص الأوراق القانونية

تحقق من رخصة السيارة، وشهادة المخالفات، وصحة عقد البيع في الشهر العقاري.

الميزانية والصيانة

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

حدد ميزانيتك بدقة، وخصص مبلغ إضافي للصيانة الدورية بعد الشراء.

قطع الغيار والانتشار

اختر سيارة ذات قطع غيار متوفرة ومنتشرة لسهولة صيانتها .

طريقة الدفع

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

تجنب الدفع النقدي ويفضل التحويل البنكي لتوثيق المعاملة.

الإطارات

تأكد من عمق نقشة الإطار ومدة صلاحيته .

البطارية ونظام التبريد

نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

افحص البطارية وكابلاتها، وتأكد من سلامة نظام التبريد في الصيف.

المقصورة الداخلية

فحص المقاعد، والفرش، والإضاءة. 

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

