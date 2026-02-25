قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أودي RS5 موديل 2026 تظهر لأول مرة

أودي RS5 موديل 2026
أودي RS5 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي RS5 موديل 2026، وتنتمي RS5  لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أودي RS5 موديل 2026

محرك أودي RS5 موديل 2026

تحصل سيارة أودي RS5 موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلنرد سعة 2900 سي سي توين تيربو، بجانب محرك كهربائي وينتجوا قوة 630 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 825 نيوتن/متر .

أودي RS5 موديل 2026

تتسارع سيارة أودي RS5 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 285 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 25.9 كيلووات/ساعة .

مواصفات أودي RS5 موديل 2026

أودي RS5 موديل 2026

تمتلك سيارة أودي RS5 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مداخل هواء أمامية، ومخارج عادم بيضاوية كبيرة في منتصف الصادم الخلفي، وبها مكابح سيراميك خلف جنوط مقاس 20 بوصة، ومصابيح ماتريكس LED داكنة، وشعار أودي الأسود الذي يزيد من الطابع العدائي، وبها علم السباقات في المصابيح الخلفية OLED.

أودي RS5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة أودي RS5 موديل 2026 بها، شاشات ثلاثية كبيرة مع واجهة رقمية حديثة، وبها أزرار لمس حساسة، ومقاعد رياضية بتطريزات خلية النحل تدعم الجسم بشكل واضح مع تحكم كهربائي ووظيفة تدليك، وبها عجلة قيادة مغلفه بالجلد تتضمن أزرار RS للتحكم في أوضاع القيادة وتفعيل وضع Boost الذي يمنح أقصى أداء لمدة 10 ثوانٍ عند الحاجة للتجاوز أو التسارع السريع.

سعر أودي RS5 موديل 2026

أودي RS5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أودي RS5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 468 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة أودي RS5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 475 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

أودي RS5 موديل 2026

تأسست أودي في عام 1909 على يد أوجست هورش في ألمانيا، واسمها يعني "استمع" باللاتينية، وبعد انفصاله عن شركته الأولى اندمجت عام 1932 مع ثلاث شركات أخرى لتشكل "أوتو يونيون" (الحلقات الأربع)، واستحوذت فولكس فاجن عليها في 1964، لتصبح رمز للتقنية والفخامة مع طرازات كواترو (الدفع الرباعي) والابتكارات الحديثة .

محرك أودي RS5 أودي RS5 موديل 2026 السيارات السيدان الفاخرة مواصفات أودي RS5 RS5 موديل 2026 سعر أودي RS5 موديل 2026

