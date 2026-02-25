قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا bZ وودلاند 2026

تويوتا bZ وودلاند موديل 2026
تويوتا bZ وودلاند موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ وودلاند موديل 2026، وتنتمي bZ وودلاند لفئة السيارات الـ SUV واجن، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي مبنية على النسخة الأصغر من تويوتا bZ .

 تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

محرك تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا bZ وودلاند موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتعمل بقوة الدفع الكلي، وتنتج قوة 375 حصان، وبها بطارية سعة 67 كيلوواط/ساعة، يومكنها قطع مسافة 452 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% خلال 30 دقيقة، وتتسارع من وضع الثبات إلى 96 كم/س خلال 4.4 ثانية تقريباً .

مواصفات تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

 تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا bZ وودلاند موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شاشة مركزية مقاس 14 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية، وبها أزرار فعلية للتحكم بالوظائف الأساسية مثل الصوت والحرارة، وبها شاحنين لاسلكيين، ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة، وعجلة قيادة مدفأ، وبها مرايات جانبية كهربائية مدفأة، ونظام تكييف ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً، وبها مقاعد مهواة، ومرآة خلفية رقمية، وسقف زجاجي بانوراما، ونظام صوت JBL فاخر.

سعر تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

 تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا bZ وودلاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 175 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا bZ وودلاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 183 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

 تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

بدأت تويوتا كقسم لإنتاج السيارات داخل شركة "تويودا" للأنوال الآلية في 1933، تحت قيادة كيشيرو تويودا، وانتجت أول محرك (Type A) في 1934، وأول نموذج سيارة ركاب A1 في عام 1935.

 تويوتا bZ وودلاند موديل 2026

وفي عام 1937 تم تأسيس شركة تويوتا موتور ككيان مستقل، وتحول التركيز إلى إنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وشهدت الخمسينيات طفرة بإنتاج طراز "لاند كروزر" عام 1951 الذي أثبت كفاءة عالية، وبدء تصدير سيارة "تويوتا كراون" إلى الولايات المتحدة عام 1957.

