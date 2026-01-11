قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب

الديب أبوعلي

شهد اليوم الأول من فتح باب الترشيح في انتخابات نقابة المهندسين زخمًا كبيرًا من المتقدمين للترشح في كافة اللجان الانتخابية على كافة المراكز النقابية الخالية على مستوى الجمهورية.
 

أشار الدكتور المهندس معتز طلبة- رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اليوم الأول شهد تقدم 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، كما بلغ عدد المتقدمين على منصب عضو مكمل 57 مرشحًا بواقع 19 مرشح لشعبة كهرباء، و17 مرشح عن شعبة مدني، و8 مرشح عن شعبة العمارة، و6 مرشحين عن شعبة الميكانيكا، و4 مرشحين عن شعبة الغزل والنسيج، ومرشحان عن شعبة التعدين والبترول، ومرشحًا واحدًا عن الشعبة الكيميائية والنووية.

 عدد المرشحين على منصب عضو مجلس نقابة فرعية

فيما صرح الدكتور المهندس محمد عباس سلطان- وكيل اللجنة، أن عدد المرشحين على منصب عضو مجلس نقابة فرعية بلغ 251 مرشحًا، بواقع 30 مرشحًا عن نقابة القاهرة، و20 عن نقابة الجيزة، و8 عن نقابة القليوبية، و10 عن نقابة الإسكندرية، و11 عن نقابة المنوفية، و5 عن نقابة بورسعيد، و16 عن نقابة الإسماعيلية، و9 عن نقابة السويس، و10 عن نقابة الغربية، و 9 عن نقابة الدقهلية، و16 عن نقابة كفر الشيخ، و13 عن نقابة البحيرة، و11 عن نقابة الفيوم، و10 عن نقابة قنا، ومرشحان عن نقابة أسوان، و12 مرشح عن نقابة سوهاج، و11 عن نقابة أسيوط، و12 عن نقابة المنيا، ومرشحان عن نقابة الوادي الجديد، و5 عن نقابة العريش، و15 عن نقابة الشرقية، و8 عن نقابة دمياط، ومرشحًا واحدًا عن نقابة مطروح، ومرشحان عن نقابة الأقصر، فيما لم يتقدم أحد عن نقابة بني سويف.

وفيما يخص منصب رئيس نقابة فرعية أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن – مقرر اللجنة، أنه قد تقدم على المنصب 68 مرشحًا بواقع 10 مرشحين عن نقابة القاهرة، و7 عن نقابة الجيزة، ومرشحًا واحدًا عن نقابة القليوبية، ومرشحًا واحدًا عن نقابة الإسكندرية، و3 عن نقابة المنوفية، ومرشحان عن نقابة بورسعيد، و3 عن نقابة الإسماعيلية، ومرشحًا واحدًا عن نقابة السويس، ومرشحان عن نقابة الغربية، و3 عن نقابة الدقهلية، و4 عن نقابة كفر الشيخ، ومرشحًا واحدًا عن نقابة البحيرة، مرشحان عن نقابة الفيوم، و3 عن نقابة قنا، و3 عن نقابة أسوان، و3 عن نقابة سوهاج، ومرشحان عن نقابة أسيوط، و3 عن نقابة المنيا، ومرشحًا واحدًا عن نقابة الوادي الجديد، ومرشحًا واحدًا عن نقابة العريش، و3 عن نقابة الشرقية، ومرشحان عن نقابة دمياط، ومرشحًا واحدًا عن نقابة بني سويف، ومرشحًا واحدًا عن نقابة مطروح، ومرشحان عن نقابة الأقصر.


بينما أوضح المهندس ماجد عرفة المغربي- عضو اللجنة، أنه قد تقدم 181 مرشحًا على منصب عضو مجلس شعبة، بواقع 103 مرشحًا فوق السن حيث تقدم 34 مرشحًا عن الشعبة الكهربائية و11 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، و31 عن شعبة الهندسة المدنية، و13 عن شعبة الهندسة المعمارية، و4 عن شعبة الغزل والنسيج، و6 عن الشعبة الكيميائية والنووية، و4 عن شعبة التعدين والبترول والفلزات.

وأشارت المهندسة زينب شاور- عضو اللجنة، أنه قد تقدم 78 مرشحًا عن منصب عضو مجلس شعبة تحت السن بواقع 14 مرشحًا عن شعبة الهندسة الكهربائية، و11 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، و23 عن شعبة الهندسة المدنية، و20 عن شعبة العمارة، ومرشحًا واحدًا عن شعبة الغزل والنسيج، و5 مرشحين عن الشعبة الكيميائية والنووية، و4 عن شعبة التعدين والبترول.

